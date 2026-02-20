「日本サッカーは終わったのか」U-16日本代表の“１−11”衝撃大敗で騒然→オランダに快勝で韓国注目「中国の嘲笑に爆発したのか」「アジア最強の名声に傷をつけたが…」

「日本サッカーは終わったのか」U-16日本代表の“１−11”衝撃大敗で騒然→オランダに快勝で韓国注目「中国の嘲笑に爆発したのか」「アジア最強の名声に傷をつけたが…」