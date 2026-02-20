森保ジャパンに“朗報”！ 日本人エースの復帰まで「少なくとも２週間」とスペイン紙が報道。３月末の欧州遠征に間に合うか
現地１月18日のバルセロナ戦で負傷してから１か月が過ぎた、レアル・ソシエダの久保建英の現状をスペイン紙『マルカ』が伝えた。
久保はバルセロナ戦の66分、いつものようにボールを持ってドリブルしている最中に左ハムストリングス付近を痛め、倒れ込んだ。担架で運び出される事態となり、５か月後にワールドカップを控えていたなかでの負傷で、日本のファンからも「まじかよ」「W杯大丈夫か」といった心配の声が上がっていた。
昨年12月に就任したペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の下で、好調を示していたなかでの負傷となった日本代表アタッカーの復帰について、マルカ紙は「まだ少なくとも２週間はプレーできない状況が続く見込み」と報じた。
同紙によると、重度の肉離れは通常６週間から８週間の回復期間が必要とされ、久保は月初めからスビエタの練習場でリハビリに取り組んでいる。なお、負傷直後からはクラブの許可を得て数日間帰国していた。
この回復スケジュールが順調に進めば、久保は６月に開幕予定のワールドカップはもちろん、３月末の欧州遠征にも間に合う可能性が高く、日本代表にとって朗報となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
久保はバルセロナ戦の66分、いつものようにボールを持ってドリブルしている最中に左ハムストリングス付近を痛め、倒れ込んだ。担架で運び出される事態となり、５か月後にワールドカップを控えていたなかでの負傷で、日本のファンからも「まじかよ」「W杯大丈夫か」といった心配の声が上がっていた。
同紙によると、重度の肉離れは通常６週間から８週間の回復期間が必要とされ、久保は月初めからスビエタの練習場でリハビリに取り組んでいる。なお、負傷直後からはクラブの許可を得て数日間帰国していた。
この回復スケジュールが順調に進めば、久保は６月に開幕予定のワールドカップはもちろん、３月末の欧州遠征にも間に合う可能性が高く、日本代表にとって朗報となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！