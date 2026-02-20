“朝ドラ受け”でツッコミさく裂 『ばけばけ』真相判明で…
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の第100回が、20日に放送された。焼き網をめぐる騒動が思わぬ形で決着し、直後の『あさイチ』では博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナウンサーが“朝ドラ受け”をした。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
第100回では、松野家から焼き網が消え、犯人も分からぬまま疑心暗鬼が広がる展開に。自分が疑われていると感じた女中のクマ（夏目透羽）は新しい焼き網を買い、「辞める」と言い出す。松野トキ（高石）やヘブンが必死に引き止めるも、騒動は収まらない。
さらに錦織丈（杉田雷麟）の懐中時計が盗まれたと発覚。丈にとっては錦織友一（吉沢亮）から贈られた大切な品だった。しかしクマには買い物のアリバイがあり、トキとヘブンも散歩中だったことが判明。疑いの目は松野司之介（岡部たかし）、松野フミ（池脇千鶴）、正木清一（日高由起刀）へと向かう。
やがて丈は正木に「懐中時計は盗まれていない」と告白。クマを守るためのうそだった。正木も財布を盗まれたとうそを重ね、家族の疑念は一層深まるが、最終的に2人はそれぞれ懐中時計と財布を自らのポケットから取り出し、騒動は収束する。ヘブンは2人のうそを見抜きながら「私、ウソ嫌い。でも2人、いい嘘」「クマモトナニモナイ、ソレモウソ。ニホンジンノココロ、アリマス」と語り、静かにペンを走らせた。
そして焼き網の行方は、蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）が「隙間よ」「誰も知らないうちに、滑り落ちちゃったみたい」と明かす。第78回でフミが台所の隙間に箸を落とした場面と重なる演出も描かれ、ささやかな伏線回収となった。
放送直後の『あさイチ』（月〜金 前8：15）では、大吉が「焼き網も見つかりました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました」と頭を下げて“朝ドラ受け”を開始。鈴木アナが「隙間でしたね」と笑うと、華丸は「最初に俺は探すと思っていた。あそこ」と応じた。大吉は「おクマよ、あそこ見ろ。あそこ見ろ」と劇中のクマに呼びかけ、スタジオは和やかな空気に包まれた。
