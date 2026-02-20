富山県高岡市の住宅街で１月に発生し、計９棟を焼いた火災を受け、地元を拠点に猫の保護活動に取り組むＮＰＯ法人「ピース・アニマルズ・ホーム」は、類焼被害を免れた保護猫の譲渡会を、２２日の猫の日にあわせ開催する。

同法人は「猫たちを安心した環境で生活させたいので、多くの人に参加してほしい」と呼びかけている。（鶴田晃大）

鎮火後に４０匹

火災は１月１１日午前８時４５分頃、高岡市片原横町の住宅街で発生。火元近くにあった同法人が運営する３階建ての保護猫の猫舎も焼けた。この日、同法人の職員たちは午前９時までに出勤する予定だったが、警察の規制線が張られ猫の救出ができなかった。

鎮火後、職員ら１０人で４０匹の猫を救出。しかし、建物３階部分にあったオス猫の部屋は焼け、２０匹が犠牲になった。

犠牲になった猫は翌日から３〜４匹ずつ火葬。高岡ペット葬儀社（高岡市戸出伊勢領）に納骨された。同法人は今後、お別れ会を開く予定だといい、五箇（ごか）昌幸副理事長（４３）は「苦しい環境から保護した猫たちが、また苦しい思いをした」と涙をにじませた。

一時的に避難

一方、救出できた猫は、ボランティアが預かったほか、２５匹（オスは８匹）は、同法人が火災前から整備中だった同市本丸町にある施設に避難している。

この施設は昨年夏に寄せられた４００万円の寄付を元に、閉店した飲食店を災害用一時避難所として改修中だったもの。ただ、施設内は猫のケージを置くことで精いっぱいで、歩いたり遊んだりするスペースの確保ができていない状況だという。

加えて、同法人には年間１０００件ほど「保護した猫を引き取ってほしい」との相談があり、引き受けを断る状態が続いている。人手や場所が不足しており、「なるべく早く、引き取り手が見つかり、広い場所で過ごさせてあげたい」として、２２日の譲渡会を開催することを決めた。

救出された猫に対しては、火災後に寄せられた寄付もあり、１年分の食料や、毛布などは確保することができているという。避難から１か月たち、ショックで餌を食べなかったり、大きな声で鳴き続けたりする症状も、少しずつ改善してきている。

改修費募金へ

同法人は、現在最も必要とする支援は避難所の改修費とし、改めて寄付を募る予定で、五箇副理事長は「譲渡会や見学会を通じて施設の現状を知ってほしい。猫たちは人懐っこい子ばかりですよ」と話している。

譲渡会は同市本丸町の施設で行われる。時間は午前１１時から午後３時で、１９日現在、１０組の予約が入っている。同日の譲渡会以外にも、見学会は常に受け付けている。支援や見学会の問い合わせは同法人のホームページやインスタグラム（ＳＮＳ）、同施設（０７６６・２７・３７７１）まで。