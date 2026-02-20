【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアシーナ）が行われ、２位の坂本花織（２５＝シスメックス）が１４７・６７点、２２４・９０点で銀メダル。演技後には大粒の涙を流したが、早くも今後の目標を口にした。

今季限りで引退を表明した坂本は、今回が３度目の五輪だった。メダリスト会見では「平昌五輪から４年頑張って、世界選手権とか経験して、北京五輪はすごく大変なこともあったけど、やっぱり団体と個人で両方メダルが取れたのは、自分にとってすごく大きなターニングポイントだった」と回想。

北京五輪の４年間は「すばらしすぎるぐらいの経験ができて、また五輪に出られて、着実に４年ごとに成長しているのはすごく感じる。３回目の重みは今までの２回とは全く違う感じがした」と神妙に語った。

来季以降は指導者としての第一歩を踏み出す。指導を仰ぐ中野園子コーチからは「今度はあなたが五輪金メダリストを育てていきなさい」と言われたといい「自分自身がコーチとしてこの五輪の場に戻って、チームをメダルに導いていけるように全力でサポートしていけたら」と展望を語った。

金メダルに届かなかった悔しさはもちろんある。「最後の最後やりきれなかったのが本当に心残りではあるけど、ここまで悔しいと思えるぐらい頑張ったってこと。この悔しさを次のキャリアに向けて糧にできたらいいな」。３度の五輪で得た経験は次の世代に受け継がれていく。