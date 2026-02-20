長嶋茂雄が「自分の息子」と愛した男。リナレスが巨人ではなく中日に入団した真相

助っ人外国人列伝/キューバ編

今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。

打率・出塁率・長打率で歴代1位の伝説的な記録を持つキューバの至宝！オマール・リナレス

念願の日本球界に移籍も！長打力は鳴りを潜めた！

NPB通算成績(3年:2002～2004)

132試合 打率.246 11本塁打 61打点

東西の緊張が高まったキューバ危機が発生した1962年。その影響でキューバ国籍を持った助っ人外国人はしばらく誕生しなかった。そして、キューバ国籍の助っ人外国人が再び誕生したのが2002年に中日に入団したオマール・リナレスだ。

スポーツ専門学校出身のリナレスは15歳で国内リーグにデビューし、打率・出塁率・長打率で歴代1位の伝説的な記録を持つキューバの至宝。メジャーよりも強いと言われたキューバ代表の中軸を担い、巨漢の体型からは想像できない高い守備力も併せ持つ英雄でもある。

リナレスは現役時代に「自分の息子」と公言していた長嶋茂雄監督の巨人入りを希望していた。だが、政治の壁は厚く、2001年に現役を引退する。事態が動いたのは2002年。中日の球団調査役だった横山昌弘がキューハ政府と粘り強く交渉を重ね、電撃的な中日入りが決定したのだ。

ただ、全盛期を過ぎて明らかに体重が増えたリナレスは、在籍した3年間で往年の打撃をほとんど披露することができなかった。それでも西武と対戦した2004年の日本シリーズでは2本塁打を放つ勝負強さを見せた。全盛期の1980～1990年代に日本でのプレーが見たかった助っ人である。退団後、2016年には中日の巡回打撃コーチ兼球団通訳に就任し、現在も巡回コーチ・スコアラーとして所属している。