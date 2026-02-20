視力を下げずに維持する、生活で心がけたい５つの習慣とは!?【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

視力のいい悪いは生活習慣が大きく影響する

視力維持対策の柱は５つ。「光」「近業抑制」「運動」「食事」「脳（仕事や勉強）」ですが、どれも生活習慣の見直しによって改善します。

まず「光」。目は光の信号を受け取って働く器官。特に子どもの頃は屋外で十分な光を浴びることで視覚が発達します。一方、年齢を重ねると強い光はダメージになることも。年齢や時間帯によって、目に届く明るさをコントロールする必要があります。

次に「近業抑制」。主に成長期の子どもが近視になりやすいといわれますが、近年は「成人進行近視」も増えています。スマホやパソコンによる眼精疲労なども原因の１つ。意識的に遠くを見る時間をつくり、過度な近業を避けることが大切です。

「運動」によって全身の健康を保つことも視力改善につながります。体を動かすと血流が促進され、脳が活性化。目の働きも高まります。また、「食事」も重要。「ポリフェノール」「ビタミンC」「オメガ３脂肪酸」などの目によい成分を含む食品を積極的にとるようにしましょう。

最後に「脳（仕事や勉強）」。目は脳の出先器官。脳機能が高まれば、視力も向上します。日頃から脳疲労を避け、集中力を高める方法を学びましょう。 この５つについては、年代に応じて取り組み方が変わってきます。なぜなら、年齢とともに体が変化するように目も変化するからです。年齢にふさわしい対策を講じていくことが一番のポイントです。

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴