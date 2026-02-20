コロナ対策には正しい睡眠が最も重要である理由とは！？【睡眠の話】

睡眠不足が免疫力を低下させ感染症にかかりやすくなる

世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ19）感染症。同じ環境にいても感染するかどうかは、免疫力によって異なります。

免疫力と睡眠は、深く関係しています。実際に、カリフォルニア大学で健康な164人の被験者に点鼻薬で風邪ウイルスを投与し、睡眠時間別の発症率を調べたところ、睡眠時間5時間未満の人たちは7時間以上寝る人に比べ、発症率がおよそ3倍にもなりました。睡眠には、細菌やウイルスに対する抵抗力、つまり自然免疫を強くする効果があるといえるのです。

また、不幸にして細菌やウイルスに感染してしまうと、獲得免疫が働き、発熱と睡眠を引き起こします。

「風邪は寝て治す」としばしば耳にしますが、寝ているあいだに獲得免疫が働いていると考えると、睡眠は風邪の治し方として最適といえます。

さらに予防接種をしても、睡眠が十分でないと抗体反応が弱く、その効果が認められなかったという報告もあります。

睡眠不足は感染症にかかるリスクを上げるだけでなく、感染からの回復も遅くさせてしまいます。

未知のウイルスの感染対策においても、十分な睡眠を確保して、免疫力を高めておくことが有効なのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』監修：西野精治