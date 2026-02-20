5人に1人は問題を抱えている!? 腰痛が日本人の国民病である理由とは？【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

腰痛は５人に1人が抱える国民病！？

腰の不調は発症すると治りにくい

全国の世帯および世帯員を対象に、厚生労働省が2019年に行った「国民生活基礎調査」によれば、自覚症状がある体の不調の中で、腰痛と答えた人は男性が１位、女性では肩こりに次いで２位といった結果が報告されています。こうした傾向はここ10年ほど変わらずに続いているもので、しかも昨今のテレワークやコロナ禍での外出自粛による運動不足の影響もあり、腰痛を訴える人が今後さらに増えていくことが予想されます。

また、腰痛は治りにくいという点も、腰痛人口の加を助長している一面があります。日本整形外科学会・日本腰痛学会の「腰痛診療ガイドライン2019」によると、３ヵ月で症状が改善した人が約30％いる一方で、１年経過しても痛みのある人が60％以上にのぼるとあります（原因不明の腰痛の場合）。

ほかにも、腰痛に悩む人が全人口のおよそ20％にあたる2000万人以上いるという推計や、日本人の約80％が「生涯のうち一度は腰痛を経験する」という調査結果もあり、今や腰痛は国民病の１つになったといっても過言ではないでしょう。

実は、私も「腰椎すべり症」と「腰椎分離症」があるため、ストレッチや筋トレによるケアを続けています。ですから、患者さんの痛みや悩みは他人事ではありません。少しでも多くの人が腰痛から解放れるよう、同じトラブルを抱える１人として、アドバイスや手当てを心がけています。

最も多い不調は腰痛だった！

下記のグラフから、男女ともに腰痛を訴える人が多いのがわかります。女性は順位こそ2 位ですが、1 位の肩こりとの差はわずか。性別は関係ないようです。

腰痛を発症すると半数以上が慢性化してしまう！？

「腰痛は治りにくい」と世間でいわれるように、発症すると60%以上の人が１年後も症状が続き、こじらせてしまう傾向も見られます。

【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔