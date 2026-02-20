２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円０７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安で推移している。



１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円０１銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された米雇用関連指標が強い内容だったほか、イラン情勢の緊迫化で流動性の高いドルが選好されたこともあり、一時１５５円２８銭まで強含んだ。



この日の東京市場でドル円相場は、午前９時３０分すぎに１５５円２４銭をつける場面があった。総務省が朝方発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比２．０％の上昇と伸び率が２カ月連続で鈍化し、日銀による早期の追加利上げ観測が後退しているようだ。ただ、日経平均株価が反落していることから低リスク通貨とされる円を買う動きもあって上値は重い。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円５４銭前後と同３０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS