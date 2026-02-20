「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、日本ペイントホールディングス<4612.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



２０日の東京市場で、日本ペＨＤは続落。同社株は１３日に公表した２６年１２月期通期の連結業績予想を受け、マドを開けて急上昇した反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



今期の売上収益予想は前期比８．２％増の１兆９２００億円、営業利益予想は同１０．１％増の２８３０億円で、年間配当は前期比１円増配の１７円（中間配８円、期末配９円）を計画。各地域・事業で販売網の拡充やブランド力の強化、新製品の開発などによる塗料・コーティング事業の成長継続に加え、断熱材やＣＡＳＥ（コーティング剤・接着剤・密封剤・エラストマー）、着色剤などのその他周辺事業の強化などを進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS