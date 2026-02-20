“銀銅”日本フィギュアには及ばずも…8位＆11位の“ヨナ・キッズ”を韓国メディア「満足できる成果」と称えたワケ【ミラノ冬季五輪】

日本の坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで、韓国勢の“ヨナ・キッズ”たちも生涯初のオリンピックの舞台を終えた。

2月20日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングル・フリースケーティングで、イ・ヘインは技術点（TES）74.15点、演技構成点（PCS）66.34点の合計140.49点を記録し、ショートプログラムの70.07点を加え合計210.56点で出場24人中8位に入った。

SPでシーズンベストを更新し9位としていたイ・ヘインは、最終的な合計得点でもシーズンベストをマークし、8位へ順位を引き上げた。

表彰台には届かなかったが、自身初のオリンピックで十分に満足できる成果を収めた。今回の点数は、イ・ヘインが2023年の国別対抗戦で記録したフリー自己最高点（148.57点）、同大会の自己最高総合点（225.47点）にはやや及ばなかったが、「トップ10」入りには問題なかった。

フリーで16番目に滑走したイ・ヘインは、ジョルジュ・ビゼーのオペラ『カルメン』に合わせて演技を始め、最初のジャンプ課題であるダブルアクセル+トリプルトウループのコンビネーションを綺麗に成功させた。

その後、トリプルループ+ダブルトウループ+ダブルループに繋がるコンビネーションジャンプではやや不安定な姿もあったが、トリプルサルコウとトリプルループは無難にこなした。またフライングキャメルスピンを最高難度のレベル4で演じ、コレオシークエンスはレベル1で処理した。イ・ヘインは加点10％が付く後半の演技で、トリプルルッツとトリプルフリップ+ダブルアクセルのシークエンスジャンプも問題なく締めくくった。

そして終盤、フライングチェンジフットコンビネーションスピンとステップシークエンス、チェンジフットコンビネーションスピンもすべてレベル4で処理し、演技を終えた。氷上から下りたイ・ヘインは残り7人時点で暫定3位とし、トップ10入りを確定させた。

金メダルは合計226.79点を記録したアリサ・リュウ（アメリカ）が獲得した。SPでは3位だったが、FSで逆転に成功した。

また、今季限りの現役引退を表明している坂本花織が224.90点で銀メダル。SP首位の中井亜美はFSで140.45点（9位）にとどまり、合計219.16点で銅メダルを獲得した。

イ・ヘインより先に出場したシン・ジアは、オリンピックの舞台でFS自己最高得点を更新した。FSでは技術点75.05点、演技構成点65.97点を合わせ141.02点を得た。

これはシン・ジアのFS自己最高得点だ。2024年のISUジュニア世界選手権で得た138.95点より2.07点高い点数を取った。彼女はSPの65.66点と合わせ、合計206.68点を記録した。最終順位は11位だった。

この日、シン・ジアはフランツ・リストの『愛の夢』に合わせてリンクを駆けた。ダブルアクセルに続きトリプルルッツ+トリプルトウループのコンビネーションジャンプを綺麗に跳び、トリプルサルコウもミスなくこなした。ただ、トリプルループを跳んだ際に着氷が乱れ、出来栄え点がやや削られた。

その後、シン・ジアはフライングキャメルスピンでレベル2にとどまったが、演技後半のジャンプを安定的に処理し、大きなミスなく演技を終えた。その結果、フリー自己最高点更新に成功した。わずかな差でトップ10入りは逃したが、SPでのジャンプミスの悔しさを振り払い、次のオリンピックを期した。

