『ViVi』2026年4月号に、ViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門にランクインした、岩瀬洋志、杢代和人（原因は自分にある。）、浜川路己（ROIROM）の3人が登場。それぞれの魅力引き出すジュエリーを身にまとい、ジュエリーに関するエピソードなどを語っている。

■トレンドジュエリー×イケメンの圧倒的ビジュアル！

ViVi国宝級イケメンたちがViViの推しジュエリーを纏って登場。

ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期にて1位を獲得したことも記憶に新しい岩瀬。ジュエリーは、特別な日に買うものではなく、ときめいたら衝動買いしてしまう！ とジュエリーエピソードが次から次へと登場。3LOOKブランドごとのジュエリーを身につけ、終始テンションの高い撮影に。「次は何をつけるの？」と目を輝かせながら聞くその姿にスタッフもメロメロ。ジュエリーを見せつつ、あらゆる角度から体のパーツに寄ったカットなども撮影。あらたな岩瀬の姿が見られる企画となっている。

ViVi国宝級イケメンランキング常連、最近ではドラマや映画にひっぱりだこの杢代。自らもお気に入りのアクセサリーを身につけて撮影現場に登場。アクセサリー、ジュエリー選びには日頃からこだわりがあるとのことで、たくさん語った。撮影ではちらりと鍛え上げられた肉体が垣間見える場面も。杢代らしい迫力あるビジュアルに、こちらも“レベチ”な輝きを見せるジュエリーの掛け合わせ、どんな結果になったかは誌面をチェックしよう。

2025年上半期に初登場後、着々と順位を上げている浜川。撮影現場には帽子にアウターに完全防備のもこもこスタイルで登場。「ジュエリーは大夢くんの影響で少しずつ集めています！」と語りつつ、撮影ではジュエリーより小道具の恐竜に興味津々（笑）。ジュエリーと恐竜がこんなに似合うのはきっと彼くらい！ と思わせる、上品でチャーミングなお似合いカットがたっぷり撮影された。挑戦してみたいアイテムや、大夢からもらったプレゼントの話も。

トレンドジュエリーとイケメンの圧倒的なビジュアル、尊いパーツ見せまで堪能できる、濃度高めな特集になっている。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『ViVi』2026年4月号

