俳優の前田愛（42）がInstagramを更新。おしゃれな手作り料理を披露した。

2009年に、歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している14歳の長男・勘太郎と12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。勘太郎が撮影した夫婦ショットや、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショット、子どもから褒められたというお弁当など、家族と過ごす日常の様子をInstagramで発信している。

2025年12月7日には、義理の父・十八代目 中村勘三郎さんの祥月命日に、親交があった人たちと集まったことを報告するとともに、息子2人の姿を公開。「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

前田愛、おしゃれな手作り料理を披露

2026年2月19日はストーリーズを更新し、「パリソワール作ってみた 下はコンソメゼリー。上はヴィシソワーズ」と、フランスで親しまれる「パリソワール」を作ったことを明かした。（『ABEMA NEWS』より）