テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、計２２６・７９点逆転で金メダルとなった。

コメンテーターの長嶋一茂は「千葉さんの４位も素晴らしい！初出場でとてもうれしい銅メダルの中井さんととても悔しい坂本さんということで…なんか一瞬で明暗を分けたのかなというようなところだと思うのですが、銀メダルですからぜひ胸を張って帰ってきていただきたいです」とたたえた。

そして「今後どうなるのかな？坂本さん、銅と銀でしょう。あと金１個あるから、個人的には１、２年休まれた後、次の４年後またやったらいいんじゃないんですかねぇ」と切望。司会の羽鳥アナウンサーも「やめるのやめてほしいですけどね」と共感していた。