フィギュアスケート女子フリー、リンクサイドの人物に注目

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅。フジテレビ「ノンストップ」でもこの模様が伝えられ、出演した俳優・木村拓哉が感銘を受けた様子でコメントした。

坂本は冒頭、完璧な2回転アクセルを決めると、3回転フリップにも着氷。観客のボルテージもどんどん上がっていった。演技後半、連続ジャンプを予定していたが単独になった。それでも立て直し、会場を魅了。フィニッシュを決めると拍手喝采の中、感極まったような表情を見せた。中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった。

坂本はインタビューで涙。「力が最後まで100％出し切れなかったのがすごく悔しいですけど、これだけ悔しい思いをしても銀メダルを獲れたのが、今までの頑張りが実ったのかなと思う」「前回よりいい色になったけれど、それでも悔しいというのはこの4年間、金を目指してきた証拠。悔しいと思えるのは成長なのかなと思った」となどと話した。

木村は「銀メダルで悔しいって思えることが成長、というのがすごい世界。フィジカルもマインドもものすごいレベルで皆さん挑まれているなと」とコメント。「（今回の五輪は）名言が多すぎて、ちょっとやられます」と感動した様子だった。



（THE ANSWER編集部）