防弾少年団（BTS）のジョングク（JUNG KOOK）がSpotifyでストリーミング14億回を2曲達成し、グローバルな音楽配信強者としての地位を再証明した。

ジョングクが2023年11月にリリースしたソロ曲「Standing Next to You」は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでストリーミング14億回を突破した。ジョングクはSpotifyで14億回以上ストリーミングされた楽曲を2曲（「Standing Next to You」と「Seven」）保有し、グローバルな音源強者の一人としての地位を確立した。

「Standing Next to You」はリリースから2年以上が経過しているが、依然としてSpotifyで一日約70万回再生を記録し、長期的なヒットを続けている。同曲はSpotifyの「デイリートップソンググローバル」チャートで1位獲得後、120日以上トップ50に留まり、370日以上の長期チャートインを記録した。

「Standing Next to You」は2025年BMIポップアワードで「今年最も再生された曲」部門の受賞作に選ばれ、2024年スーパーボウル・ハーフタイムショーではアッシャーと共に「Standing Next to You」をパフォーマンスするオファーを受け、グローバルなスーパーポップスターとしての存在感を示した。公式ミュージックビデオはYouTubeで2億1000万回以上の再生回数を記録した。

ジョングクのSpotify個人アカウントは、アジアの歌手としては最短、K POPソロ歌手としては初めて、合計104億4000万回再生を突破した。