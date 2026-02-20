韓国レジェンドアイドルグループ「神話（SHINHWA）」のメンバーで俳優のキム・ドンワン（47）が、「性売買の合法化」を主張し、論争を呼んでいる。

最近、キム・ドンワンはスレッズ（Threads）に「歓楽街をなくそうとして、全国が歓楽街になっている。教会の前、学校の前、派出所の前にある歓楽街を見て、疑問を抱かざるを得ない。認めた上で管理すべきだ。一人暮らしの世帯が増えている現実を放置している以上、『蓋をしておけばいい』という論理でやりすごしていてはならない」という文章を投稿した。

それだけでなく、キム・ドンワンは「この問題には両価感情（アンビバレンス）を抱く。税金は徴収すべきだが、合法化しようとしてもそれが正しいのかとも思う」というネットユーザーの反対意見に対し、「合法化すべきだと考える理由は、お金を払わなければできない人々もいるからだ。疾病管理の観点からもそうだ」と反論まで展開した。

キム・ドンワンによる性売買合法化の主張は、本人がスレッズのアカウントを閉鎖したことで削除されたが、依然としてグーグル（Google）などにはその痕跡が残っている。自身の主張に批判が集まると、19日、キム・ドンワンは「嫌悪の文化は匿名という仮面を被り、あまりにも肥大化してしまった」とし、「匿名性」に対する長文の批判文を改めて投稿した。