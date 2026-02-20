タイで露出度の高い服装で寺院の行事に参加し、入場を拒否された外国人女性たちの様子が映った動画がオンラインで拡散し、議論が高まっている。観光地での服装マナーや文化尊重を巡る論争も広がる雰囲気だ。

17日（現地時間）、チャンネル7など現地メディアの報道によると、タイ・プーケットの代表的寺院のワット・チャロンで開催されたお祭りの会場で、外国人女性2名が服装問題で現地住民と衝突する事態が起こった。

当時、女性たちはビキニ姿でお祭りが行われている寺院の境内に入ろうとしたが、それを見た現地の男性が英語で「だめだ、出て行け」と繰り返し制止した。タイの寺院は宗教的な畏敬の対象であるため、訪問時には露出度の低い服装が一般的な礼儀とされている。

動画には、男性が指さしながら女性に退去を要求するシーンが映っていた。ただし、寺院の出入りが制限される理由を具体的に説明したかどうかは確認されていない。

大多数のネットユーザーは「観光客であっても寺院では適切な服装を整えるのが基本的な礼儀」とし、外国人女性の行動を指摘した。特に宗教施設での服装規定を無視し、無礼な言動にまで至った点が批判の的となった。

一方で、一部では現地男性の対応が適切だったかどうかについて異なる意見も出ている。「外国人観光客が文化規定をよく知らない可能性があるから、冷静に説明すべきだった」、「観光警察や案内員を通じて規定を知らせる方が良かった」など、制止過程の態度を問題視する声も上がった。