コアラのマーチ『リゼロ』コラボ決定 特別デザイン2パターン合計全20種類
ロッテは2月24日正午に、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と『コアラのマーチ』のコアラたちがコラボした「リゼロのマーチ」を販売する。
【画像】センス抜群！コアラのマーチ『リゼロ』パッケージ全20種類
作品のキャラクターたちが、大人気チョコ菓子のコアラのマーチに大変身したデザインの商品で、ここだけでしか手に入らないオリジナルクリアファイルの特典付き。ロッテオンラインショップにて、期間限定・受注生産となる。各パターン10箱（1セット）、価格は4280円(税込・送料込)。
＜商品特長＞
・TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』のビジュアルが入った特別デザインのパッケージは2パターン合計全20種類※販売単位は10個1セット。2パターンのセットからお選びください。
・ここでしか手に入らないオリジナルクリアファイル付き。
・1箱に「コアラのマーチ ミニパック」を２袋封入。
・作品のキャラクターたちが可愛いコアラに大変身したオリジナル描き起こしデザインもパッケージに掲載。
