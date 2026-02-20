122Ãû±ß¤ÎÍ½»»°Æ¡¢¹ñ²ñÄó½Ð¡¡¼óÁê¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ø°ÕÍß
¡¡À¯ÉÜ¤Ï20Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½Ð¡Ê»Ù½Ð¡ËÁí³Û¤Ï122Ãû3092²¯±ß¤ËËÄ¤é¤ß¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¡£Êª²Á¹â¤ä¶âÍø¾å¾º¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁý²Ã¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Î±Æ¶Á¤ÇÄó½Ð¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤ì¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï25Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÌîÅÞ¤Ï¹ñ²ñ¿³µÄ¤Î·Á³¼²½¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æñ¹Ò¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Í½»»°Æ¤Ï¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤¤ä½þ´Ô¤Ë½¼¤Æ¤ë¹ñºÄÈñ¤¬31Ãû2758²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ30Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£°åÎÅ¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç39Ãû559²¯±ß¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£ËÉ±ÒÈñ¤Ï²áµîºÇÂç¤Î9Ãû353²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÐÆþ¡Ê¼ýÆþ¡Ë¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤¬ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë83Ãû7350²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£7Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÐ½ÐÁ´ÂÎ¤ÏÊä¤¨¤º¡¢29Ãû5840²¯±ß¤Î¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£È¯¹Ô³Û¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç30Ãû±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¬¡¢¼Ú¶â¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëºâÀ¯±¿±Ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£