2月20日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

きょうは天気回復

日中は、くもりのち晴れの予想で、天気は回復に向かいそうです。今朝は気圧の谷の通過で雨雲がかかりましたが、午前9時現在、雨雲はほぼ取れて、日が差してきた所もあります。昼頃からは県内各地で晴れる見込みです。日中の最高気温は、熊本市や人吉市で15℃、天草市牛深で16℃の予想で、過ごしやすく感じられそうです。

3連休の天気

あす土曜日はすっきりと晴れて、熊本市の最高気温は19℃と春の暖かさになるでしょう。ただ、朝と昼の寒暖差には注意が必要です。日曜日は朝から雨が降る見込みです。日中は止む時間もありますが、夕方ごろになると、前線通過で雨が強まりそうです。南風で気温が上がり、各地で20℃を超える4月並みとなる見込みです。月曜日は再び晴れますが、日曜夜から月曜にかけて九州に黄砂が飛来する予想です。花粉も多くなっているため、症状の悪化に注意してください。

明子のささやき

あさって日曜日は、九州北部地方（熊本県を含む）で「春一番」が吹く可能性があります。日本海で発達する低気圧に向かって強い南風が吹き、気温が前日より上がる見込みです。九州北部地方では昨年は発表がなく、おととしは2月19日でした。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。