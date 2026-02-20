ミラノ・コルティナオリンピックは１９日（日本時間２０日）、フィギュアスケート女子のフリーが行われた。

今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、ジャンプにミスが出て銀メダル、ショートプログラム（ＳＰ）首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は銅メダルを獲得した。千葉百音（木下グループ）は４位だった。金メダルは、ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）。

ジャンプ全て成功

２０歳のリュウが、逆転で金メダルに輝いた。「落ち着いていて、滑れるのがうれしくて自信もあった」。ジャンプは予定通りに全て成功。楽曲がテンポを上げるにつれて場内の手拍子は大きくなり、演技もリズム感を増していった。

中国の民主化運動に関わり、米国に逃れた父を持つ。史上最年少の１３歳で全米選手権を制したが、６位だった２２年北京五輪の後は燃え尽きたように引退。約２年後、スキーに出かけたのを機に「また滑りたい」と復帰し、喜びにあふれた演技で観客を魅了した。団体と合わせて金２個をつかんだ新女王は、「（伝統ある米女子フィギュアの）金メダルクラブに入れて光栄」と笑った。