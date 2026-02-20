【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアシーナ）で銀メダルに輝いた坂本花織（シスメックス）が、自身の胸中を包み隠すことなく明かした。

ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたこの日のフリーは、３回転フリップが単発になるミスが出た。すぐさま３連続ジャンプでリカバリーするも、金メダルの座はアリサ・リュウ（米国）に譲った。坂本は「全日本選手権とか世界選手権とか、ここ一番で今まで決めてきた分、何でここで出せなかったかなというのが正直めちゃくちゃある」と涙を流した。

今季限りでの引退を表明済みで、今大会は最後の五輪。だからこそ、自らを褒めることも忘れなかった。「前回大会よりいい色のメダルを首にかけているけど、それでも悔しいのは、この４年間本当に頑張ってきたこその成長なのかなと思う。もちろん狙っていたメダルの色ではないけど、自分自身に銀メダル以上を目標に掲げていた」と頬を緩めた。

自身へのご褒美について「１か月くらいイタリアにいるので、速攻で帰ってお寿司を食べたい」とにっこり。金メダルには届かなかったが、ミラノの地でエースの生きざまを示した。