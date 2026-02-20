喧嘩した彼女と仲直りするため、広い心で言いたい言葉９パターン
彼女とケンカしたときの気まずい雰囲気は、どんなセリフで吹き飛ばすことができるのでしょうか。今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、彼との仲直りのきっかけになったセリフを聞いてみました。
【１】「ゴメン、本当に悪かった。」とストレートに謝る。
「何の言い訳もない一言が胸に響きました！」（１０代女性）のように、心の底からの「ゴメン。」を聞くと、自分も素直に謝れるという女性もいます。ケンカが終わり、お互いが冷静さを取り戻しつつあるタイミングで謝れば、どんな大ゲンカでもおさめることができそうです。
【２】「もう一回、ちゃんと話そうか。」と話し合いを提案する。
「歩み寄りの姿勢がいいと思った。」（２０代女性）のように、話し合いの提案が仲直りにつながるケースもあるようです。お互いを理解しつつ、末長く付き合っていこうという気持ちも一緒に伝わるでしょう。
【３】「僕のこと、嫌いになった？」と悲しそうに言う。
「甘えられると許したくなる。」（１０代女性）のように、悲しそうな姿に母性本能をくすぐられ許したくなるという女性もいます。ただし、「男らしい人が好き」という女性の目には、頼りなく映ってしまう恐れがあります。
【４】「原因は全て俺にある。ごめんなさい。」と全ての責任を負う。
「『全部俺が悪い』と言われると、自分も悪いところがあったなと反省する。」（２０代女性）のように、全面的に非を認める彼を見て、自分も反省するという女性もいます。全て悪いと認めたうえで、その後反省をどう生かすかを伝えるといいでしょう。
【５】「ゴメン、○○なところは、俺が悪いよね。」と何が悪かったか説明する。
「具体的な反省は説得力がある。」（２０代女性）のように、悪い点を自覚し改善する意志が伝わったとき、仲直りしたくなるという女性もいます。ただし、言い訳っぽく聞こえる恐れがあるので、先に「ゴメン。」と謝っておいた方がいいでしょう。
【６】「お前の気持ちも分かるよ。」と彼女の気持ちを尊重する。
「私も彼をもっと理解しないといけないと思った。」（２０代女性）のように、自分の気持ちを尊重されて、反省する女性もいます。ケンカした後、時間を置いて「彼女がなぜ怒っているのか」を考えれば、気持ちを理解できるかもしれません。
【７】「お前のことが心配だから、怒っているんだよ。」と気持ちを伝える。
「大事に考えてくれてるんだなと思った。」（２０代女性）のように、自分への想いの強さに感激し、彼を許すという人もいます。ただ、上から目線で言うとオジサンの説教のように聞こえるので、まずは「ゴメン。」と一言謝ってからの方がよさそうです。
【８】明るく「仲直りしよっ！」と声をかける。
「彼が『仲直りしよっ！』って言葉を使うのがかわいくて。」（１０代女性）のように、「仲直りしよっ！」が子どもっぽくてかわいいという意見もあります。彼女が思わず笑ってしまうほどの明るい感じで言うといいでしょう。
【９】「ケンカしたけど…好きだから。」とボソッと伝える。
「好きでいてくれるなら許したくなる。」（２０代女性）のように、ケンカした後も前と変わらぬ気持ちだと分かれば、怒りがおさまるという女性がいます。ケンカ後は素直に好きと言いづらいものですが、ボソッとでもいいのでとにかく伝えることが肝心といえそうです。
自分から声をかけて、相手を責めないことが仲直りのポイントと言えそうです。また、この他にはどんなセリフが仲直りにつながると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
