BANDAI SPIRITSはガンプラガンプラ「HG 1/144 G-セルフ(大気圏用パック&宇宙用パック)(劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)」と、「MG 1/100 F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ」を発売する。受付開始は2月20日11時より。発売日、価格は以下の通り。

「HG 1/144 G-セルフ(大気圏用パック&宇宙用パック)(劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)」

6月発送予定

価格：6,050円

『Ｇのレコンギスタ』より、大気圏用パックと宇宙用パックの２アイテムがセットになって登場。2種バックパックの組み換えにより、戦域自在のオールインワンセット。素体は劇場版Ver.のG-セルフが同梱されている。

・予約受付ページ

「MG 1/100 F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ」

5月発送予定

価格：3,850円

完全新規マスターグレード「MG 1/100 ガンダムF90」に換装する、AからZまであるとされるミッションパックをすべて立体化するプレミアムバンダイ企画F90 A to Z PROJECTより「MG 1/100 F90ⅢY クラスターガンダム」に対応するミッションパック「X」タイプ。

クラスターガンダムと合体する「MS形態」に加え、機体を変形させることで「Ｘフォートレス」形態への変形も可能。腕部ハードポイントにはダブル・ビームキャノンとビーム・シールド発生機が組み合わさった複合兵装ユニット「ゼノビア」を有しており、背面のブースター部分には大型のプロペラント・タンクとスラスターを内蔵した「四発式偏向スラスター」を装備。

・予約受付ページ

(C)創通・サンライズ