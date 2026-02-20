フリューは、ホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」より「ルンルン 1/2 スケールフロッキーソフビフィギュア」を9月に発売する。受注生産となり価格は17,930円。予約は2月20日から同社が運営するホビーECサイト「FURYU HOBBY MALL」で開始される。

ルンルンさんは、バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するVTuber。ゲーム、歌唱、朗読、イラスト制作を中心に配信活動を行なっており、YouTubeチャンネル登録者数は約84万人、Xのフォロワー数は約46万人（2026年1月現在）と多くの人々から注目を集め、高い人気を誇っている。

「にじさんじ」フィギュア化企画の第4弾となる今回は、ちょこんと座り込むキュートなオリジナルポーズをしたルンルンさんが迫力の1/2スケールで登場。無邪気で愛らしい表情から、思わず触りたくなる質感にまでこだわって作られている。毛並みには、表面に密度の高い“フロッキー加工”を施すことで、ふんわりやわらかな手触りを実現。さらに、きゅるんと輝く無垢な瞳はソフビならではの立体感のある仕上がりになっている。

また、口元の「ω」を彷彿させる形や、背中のあざ、狐火を思わせる淡いグラデーション、首輪の結びヒモからメタリック塗装の鈴まで、ルンルンさんの特徴が細部にわたり丁寧に表現されている。サイズは約20×24.5×19.5cm（全高×横幅×奥行）。

【イメージ画像】

(C)ANYCOLOR, Inc.