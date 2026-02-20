多くの人が利用する場所で、殺人未遂事件です。19日夜、福岡市早良区の「福岡市総合図書館」で、男女3人が刃物で襲われ、自称61歳の男が現行犯逮捕されました。

道路に止められた多くの消防車やパトカー、そして、救急車。これは事件直後に撮影された映像です。



ストレッチャーで、人が運ばれているように見えます。

現場となったのは、福岡市早良区百道浜の「福岡市総合図書館」です。近くには、福岡タワーやみずほPayPayドームがあります。





■平山翼記者「複数の警察車両が確認でき、図書館の入り口には規制線が張られています。」

警察への通報があったのは、図書館が閉館する間際の19日午後7時50分ごろでした。



『刃物を所持した人を警備員が確保した。人が刺されていて、意識はある』

警察や消防によりますと、図書館の1階で50代から80代の男女3人が刃物で襲われました。このうち図書館を利用していた男性は腹部を刺されて重傷。ほかの利用者の女性は首を、警備員の男性は手を刃物で切りつけられたということです。



3人とも意識はあり、命に別条はありません。



■近くにいた人

「パトカーとか救急車がいた。普段、ないような数だったので 何が起こっているんだろうと心配した。家も近いので、事件があったのは怖い。」

「最初の2人は1人は座って、1人は歩いて手をケガしているみたい。最後の人が横になっていて。」

警察が駆けつけ、図書館の警備員に取り押さえられていた男を確保。殺意を持って50歳の女性の首を切りつけケガをさせたとして、男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。



逮捕されたのは、すべて自称で、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。警察の調べに対し。



『私がしたことに間違いありません』



容疑を認めているということです。



さらに、吉井容疑者はほかの2人を刺したり切りつけたりしたことも、認める供述をしているということです。



現場からは包丁1本が押収されています。

図書館で事件を目撃したという男性は、FBSの取材に対し。



『2階にいたが、1階から普段聞かないような大声が聞こえたので、どうしたんだろうと思って1階に降りた』



男性は図書館の1階で、包丁を持った白髪まじりで長髪の男が館内を無言で走っていく姿を目撃したといいます。そして。



『正面玄関口で、女性が刺された』



刺された女性は、たまたま居合わせたように見えたということです。

また、事件直後の吉井容疑者とみられる男の様子を目撃したという人は。



■目撃した人

「警察官と一緒に取り押さえられて出てきました。4人ほどの警察官に捕まえられて出てきた感じ。うずくまっている感じで出てきた。全身真っ黒、フード被って。リュックサックも背負ってました。（抵抗は）していなかったです。」



閉館間際の図書館で男女3人が襲われた事件。吉井容疑者と被害者3人に面識はなかったとみられていて、警察は事件のいきさつを詳しく調べています。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年2月20日午前6時半ごろ放送