チャイロイコグマ10周年コラボカフェ開催♡限定メニュー＆グッズ

10周年を迎えるチャイロイコグマをお祝いする特別なコラボカフェが期間限定で開催決定♡オリジナルメニューやここでしか手に入らない限定グッズなど、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんです。かわいさあふれる空間で、チャイロイコグマの世界観を思いきり楽しめるひとときを過ごしてみませんか。

コラボカフェ開催概要

2026年3月5日（木）～4月2日（木）まで、「S-PiCK CAFE（東京）」および「CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE（兵庫）」にて開催。

来店特典としてランチョンマットをプレゼント。さらにコラボメニューご注文毎に1枚、オリジナルコースターがもらえます。

BAGEL & BAGEL春限定♡桜もち＆抹茶もち登場

映えるオリジナルメニュー

キャラクターの好きな食べ物や世界観を落とし込んだ特別メニューが勢ぞろい。

チャイロイコグマのホットドッグ、はちみつピザ、チャイロイコグマとどんぴカレー、リラックマのふわふわオムライスは各1,650円（税込）。

スイーツは、チャイロイコグマのふわふわむなげパンケーキ、チャイロイコグマのだいすきなリンゴケーキ、コリラックマのドーナツプレート、キイロイトリパフェが各1,320円（税込）。

ドリンクは、チャイロイコグマのはちみつ生姜湯、チャイロイコグマの大きくなりたいなミルク、リラックマのプリンドリンク、コリラックマのいちごソーダ、キイロイトリのパイナップルドリンクが各990円（税込）。

ランダムホットドリンクは990円（税込）で全5種展開です。

限定オリジナルグッズ

“推し活”をもっと楽しくしてくれる限定グッズも販売。ランダム缶バッジは550円（税込）で全10種。

ロングＴシャツは4,400円（税込）で全3種、トートバッグは3,300円（税込）で全2種展開です。

さらに、ゆらゆらアクリルスタンドは1,320円（税込）で全2種、アクリルチャームは1,320円（税込）で全1種、A4クリアファイル（2枚入り）は880円（税込）で全1種、カードホルダーは1,320円（税込）で全1種となっています。

10周年を一緒にお祝いしよう♡

特別な空間で味わうコラボメニューと、ここだけの限定グッズはファン必見。写真映えもばっちりな世界観の中で、チャイロイコグマの10周年を思いきり楽しめます。

大切な人と一緒に、心ときめくひとときを過ごしてみてくださいね♪