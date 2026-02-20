ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの混合団体で銅メダルに輝いた小林陵侑（29＝チームROY）、初出場で男子個人ラージヒル銀を含むメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が20日、羽田空港着の航空機で帰国した。大きな拍手で迎えられ、「感動しました！」などの声をかけられた。

会見に臨んだ小林はリラックスした表情で「たくさんの方に、お出迎えされて、帰ってきたなという感じ」と話した。

小林は男子個人ノーマルヒルで8位に終わり、同種目で史上初となる五輪連覇を逃した。男子個人ラージヒルも6位止まり。「個人として成績は振るわなかった部分もあったけど、試合では、いいパフォーマンスを見せることができたし、ミックスではメダルを獲得することができたので、学びの五輪だったと思う」と振り返った。

二階堂とともに出場した16日の男子スーパー団体では悪天候のため最終3回目の途中で打ち切りとなった。2回目までの成績で順位が確定し、6位に終わった。「もう終わったことなので、何も思うことはない」と話した。

二階堂は体調不良のため会見を欠席。小林は「プレッシャーもあったでしょうし、自分の中で出し切った部分もあったと思う。羽田着いてから、“体調悪いかもしれないです”って感じで言っていて、まだまだだなと思った」と笑った。

日本にいられるのは数日しかないという。「まず、家の片付けをするところから、ラーメンもお寿司も食べたい」。来週からはW杯が続き、「まずはゆっくりして試合に備えたいと思う。プレッシャーも半分くらいになると思うので、楽しんで飛びたい」と笑顔で語った。