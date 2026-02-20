元テレビ朝日社員の玉川徹氏が20日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケート女子シングルで、銀メダルを獲得した坂本花織（25）の演技に涙したと明かした。

坂本は2大会連続表彰台となる銀メダルを獲得。初出場の中井亜美は銅メダル、千葉百音は4位だった。

玉川氏は坂本がフリー曲に「愛の賛歌」を選んだことについて「『愛の賛歌』を最後やりたかったって。それを聞いてたら、僕も演技中に涙出てきました」と感動した様子で語った。

また「ただ結果はそれぞれの評価があるんだろうけど、僕が印象的だったのは、金銀銅の3人の選手たちが終わった直後の表情がそれぞれ全然違ったんだよね」とコメント。「金の選手はものすごい喜んでたし、坂本さんは出し切ったという思いなのか、そんなにはじけた感じはなかったですね。中井選手は、あれ？ っていうような顔をしていた。僕は金メダル取ったかなと思ったんだけど、ご本人はもしかしたらそうじゃなかったかもしれない」とそれぞれの表情を振り返っていた。