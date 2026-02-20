＜OMG！やっちゃった＞洗濯、呼び間違い、半裸で宅配便…あるある失敗エピソード
日頃、家事に育児に仕事にと忙しくしているなかで「ああ〜、やってしまった……」という失敗をしたことがあるママもいるのではないでしょうか。とくにお子さんがいると、予期せぬ事態やお子さんに気を取られているうちにうっかり、なんてこともあるかもしれません。今回、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。
『子どもがいる人なら、やったことがあるであろう失敗、何かある？ 私は洗濯機でオムツを一緒に洗濯してしまった』
オムツだけじゃない！洗濯機からこんなものやあんなもの
『オムツよりポケットティッシュのほうが洗う回数が多かった』
一緒に洗ってしまうものの定番といえば、ポケットティッシュではないでしょうか。封が開いていない場合は、もったいないという気持ちだけで事なきを得ることもありますが、ティッシュが粉々になり、服にまみれているときの絶望といったらないですよね。
『私事だけど、自分のおりものシートをよく一緒に洗濯してしまう』
こんなコメントもありました。つけているのを忘れてしまうくらいのつけ心地のよさが、裏目に出ているのかもしれません。
『学校の名札をつけたまま一緒に洗濯してしまう』
名札もあるあるですよね。名札のビニールの中までしっかり水が入り込み、中身もぐちょぐちょになって、名前が滲んでいることも……。洗濯機の威力を思い知らされます。
ついうっかり……ママたちの失敗エピソードの数々
赤ちゃん連れのお出かけあるある
赤ちゃん連れのお出かけでの失敗エピソードもいろいろあるようです。
『替えのオムツを持ち忘れて外出先で購入（その際、少量パックにするか通常の大容量パックにするか迷う）』
オムツをうっかり忘れてしまったり、出先で足りなくなってしまったりなんてこともありますよね。購入する際にも、少量パックは割高だけど大容量パックは持ち歩きが大変……と判断に悩むところではないでしょうか。またドラッグストアなどによっては、少量パックがなかなか見当たらないことも。
『ベビーカーで出かけて、赤ちゃんを抱っこした瞬間にベビーカーがひっくりかえる』
同じような状況でドキッとしたことがあるママもいるのではないでしょうか。ハンドルにフックをつけ荷物をかけていると、赤ちゃんを抱っこした瞬間、バランスが取れなくなりベビーカーが転倒しやすくなるようです。
『出先で、子どもの靴下を片方なくす』
これも頻度が高いあるあるではないでしょうか。ぽつんと道端に片方だけ落ちている靴や靴下、哀愁が漂っていますよね。家に帰ってきてから、落としたことに初めて気づくなんてこともあるかもしれません。筆者は横断歩道の真んなかで子どもの靴を片方落としたことに気づかず、通りかかった車の運転手の方から「靴、落としてるよ！」と声をかけてもらったことがあります。
『個包装の赤ちゃんせんべいが、鞄の底で粉々』
これもママなら一度は経験したことがあるかもしれません。お出かけの際にあると安心の赤ちゃんせんべいですが、ほかの大量のお出かけグッズに押し潰されて粉々に……。
おトイレあるある
『オムツ替え中に油断したらおしっこ噴射』
これは男の子ママあるあるなのではないでしょうか。油断して、とのことですが、何かに気を取られていたタイミングに限って……なんてこともあるかもしれません。
『チャイルドシートにうんち漏れ』
赤ちゃんのうんち漏れ、こればかりはなかなか防ぐのが難しく、とくに出先で起こるとあたふたしてしまいますよね。そしてチャイルドシートはすぐ洗える洋服とは違い、掃除も大変ですから、ママが受けるダメージも大きそうです。ほかにも「乳児のわが子をお風呂に入れたら、湯船がう◯ち風呂に……」というエピソードもあり、赤ちゃん時代ならではのドタバタが伝わってきます。
名前の呼び間違いは、きょうだいだけではなく……
『書類に子の名前でなく自分の名前を書いたり、長男の持ち物に次男の名前を書いたり、名前を呼び間違えたりがしょっちゅうある』
『末っ子を呼ぼうとして、第1子から順に呼ぶ。何ならペットの名前まで混じる』
こんな名前の呼び間違いのエピソードも寄せられていました。きょうだいがいると、なおさらなのではないでしょうか。さらに「他人を子どもの名前で呼んでしまった」というママも。日頃呼び慣れているお子さんの名前がつい出てきてしまうのもわかる気がします。
慣れって怖い！顔から火が出ちゃう失敗も
『頻回授乳のため服の前を開けっ放しにするのがデフォルトになっていて、そのまま宅配便を受け取った』
お子さんが生まれたばかりの頃は、一日中家にいて、授乳の回数も多くリラックスしたスタイルでいるママが多いのではないでしょうか。でもこの状況には、配達の方もギョッとしたかもしれませんね。
『病院で「これ捨てたいんですけど、ゴミ箱はありますか？」と看護師さんに聞いたつもりが、無意識に「これポイしたいんですけど、ゴミ箱はありますか？」と言っちゃったみたいで、「ポイ、小さなお子さんがいらっしゃるんですか？ クセで出ちゃいますよね」と笑われて恥ずかしかった』
ついつい子どもと普段話しているような言葉が出てしまうこともありますよね。園の先生やママ友との会話であれば相手も気にならなさそうですが、職場や子どもが関係のない場所だと、より恥ずかしい気持ちになりそうです。
ママたちからたくさんの失敗談が寄せられた今回の投稿。ママたちのエピソードを読んで、「あの頃の懐かしい思い出が蘇ってきた」という方もいるのではないでしょうか。ぜひみなさんも失敗エピソード、教えてくださいね。