＜速報＞タイ決戦2日目、“先陣”勝みなみがバーディ発進 首位発進の好調・畑岡奈紗は日本時間正午過ぎに登場
＜ホンダLPGAタイランド 2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞タイで開催中の米国女子ツアーは、日本時間午前9時45分に第2ラウンドがスタートした。
【最新スイング】センス全開！ 畑岡奈紗の華麗な足さばき
10番からは初日2アンダー・36位で滑り出した勝みなみが、全体の先陣を切ってコースに飛び出しバーディ発進。その1組後の同9時57分には同じくインから馬場咲希が、同10時2分には1番から岩井千怜など、12人が出場する日本勢が続々とプレーを開始している。初日に7アンダーを出し、首位のひとりでホールアウトした畑岡奈紗は、地元タイ勢のシャネッティ・ワナセンや、イ・ソミ（韓国）との同組で同午後0時2分に1番から競技を開始する。トップとの3打差を追う山下美夢有は同午前10時50分のスタートを予定している。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■1番スタート10：02 岩井千怜10：14 古江彩佳10：26 吉田優利10：50 山下美夢有12：02 畑岡奈紗■10番スタート09：45 勝みなみ09：57 馬場咲希10：21 岩井明愛10：33 吉田鈴10：45 宮田成華10：57 竹田麗央11：33 笹生優花
