ミラノ・コルティナオリンピックは１９日（日本時間２０日）、フィギュアスケート女子のフリーが行われた。

今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、ジャンプにミスが出て銀メダル、ショートプログラム（ＳＰ）首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は銅メダルを獲得した。千葉百音（木下グループ）は４位だった。金メダルは、ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）。

「全力出し切った」

千葉は堂々の演技だった。それでも手元にメダルはない。僅差の４位。「全力を出し切っても届かなかった。初めての感情」。言葉がうまく出てこなかった。

冒頭の３回転の連続ジャンプは慎重に着氷し、その後も「ロミオとジュリエット」の演目を落ち着いて舞った。後半の３連続ジャンプが詰まる場面はあったが、全てのジャンプを着氷。大技の４回転を組み込まなくても、丁寧な滑りで得点を積み上げた。

同じ仙台市出身の五輪金メダリスト羽生結弦さんに憧れ、夢に見てきた舞台。「自分の滑りができている」という喜びも全身で味わった。演技を終えた坂本に抱きしめられると、こらえていた感情があふれ出す。「こんなにも幸せを感じながら演技ができたことは、かけがえのない思い出になる」。初めての五輪で悔しさも達成感も、十分に味わった。様々な思いが入り交じった涙は止まらなかった。（森井智史）