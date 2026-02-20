俳優の瀬戸朝香（49）が、仕事のために“イメチェン”した最新ショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。

2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、15歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、長女と笑顔でダンスを踊っている姿など、子どもたちとの様子をたびたび披露している。

2025年4月11日の投稿では、「メイクしてないから眉薄っ！」と、東京スカイツリーをバックにすっぴんで撮影した動画を披露し、反響が寄せられた。

瀬戸朝香、“イメチェン”した最新ショットを披露

2026年2月18日は、「とあるお仕事に向け、髪をダークトーンにして15センチほど切りました。15センチだけど、私にとっては結構切った感ありあり」と、髪形や髪色を変えてメガネをかけた“イメチェン”ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「マイナス5歳、さらに可愛くなった印象」「49歳には見えない。何でそんな綺麗で美人なんです？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）