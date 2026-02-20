論理では説明できない！一目惚れはなぜ起きるのか？【脳の話】

ひと目ぼれは、 どうして起こるの？ 感情が理論の先回りをするから 出会った瞬間、ビビッときて好きになってしまうのがひと目ぼれです。このひと目ぼれ、本人の意思とは関係なく起こってしまうことから、そこに脳の存在を感じずにはいられません。この問題に関しては、これまでさまざまな実験が行なわれていますが、まだはっきりとした結論は出ていません。ただ、関連する研究があります。それによれば、人間は最初の約２秒で、対象について判断を下しているようだ、というのです。ある大学の授業を１学期間受けた学生と、その授業の動画を２秒間見た学生に、その授業の面白さを評価させるという実験を行なった結果、両者の評価はほぼ一致しました。つまり人間は、非常に短い時間のうちに、さまざまな情報を受け止める能力をもっているようです。ひと目ぼれも、相手の外見、雰囲気といった情報を一瞬で受け止め、判断した結果でしょう。これはまだ仮説の段階ですが、脳の構造とも一致します。一般的に人間の脳では、論理を司る回路より、感情を司る回路のほうが情報処理の速度が速いといわれています。そのため、感情の情報が、論理を先回りしてしまうことがあるのです。ひと目ぼれは、相手の情報がインプットされ、大脳新皮質が論理的に詳しく解析するよりも前に、感情の回路が「この人大好き！」という結論を出してしまった状態です。人を好きになることは、直感によるところが大きいといえるでしょう。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎