なかなか寝返りしない子に効果絶大！ボール1つでコロンと転がる「魔法のあそび」を紹介【発達が気になる子の感覚統合遊び】

なかなか寝返りしない子におすすめのあそび「ボールにタッチ」

あそびかた

■ ゆっくりとボールを見せる

■ 手でもとうとしたり、足で触ろうとしたりするまでゆっくり待つ

仰向けで寝転んでいる状態の子どもにゆっくりとボールを見せ、子どもが自分の手足をもちあげて、そのままゴロンと横向きになる遊びです。

床と接するのは背中だけになるので、ゆらゆらと前庭覚の刺激が入ってきて、遊んでいるうちにコロンと横向きになりやすくなります。ボールはビーチボールの空気を少し抜いたものがおすすめです。

効果とねらい

注意点

あそぶときのアドバイス

重力に逆らって手足をもちあげることで体感がしっかりと働く 手足をもちあげるとコロンと転がりやすくなる ゆっくりとボールを見せることで、ものへの興味・関心を引き出す子どもが目で追いやすいように、ボールはゆっくり見せる 子どもの手足が伸びてきたら、ボールをつかませてあげる 安心できるとうに顔を見ながら声をかける

ボールは子どもが手足で挟めるぐらいの大きさがおすすめです。また子どもがもちやすいので、ビーチボールなど少し空気を抜いたものを使うのもよいでしょう。なかなか手足があがってこない場合は、視覚刺激だけではなく、ビーチボールの中に鈴を入れて聴覚刺激も用いてゆっくり振ってみましょう。子どもがしっかりボールをつかめたら、渡してあげます。ボールをもてたら、左右のどちらかに大人がボールをゆっくり動かして、コロンと横を向かせてあげましょう。

遊びをアレンジ

いろいろなボールをタッチ

・ツルツルしたボール

・凸凹のあるボール

・布のボール

・鈴が入ったボール など

いろいろな素材に変えることで、触覚の違い、聴覚刺激などを楽しむことができます。

タッチでコロン

寝ている子どもの上から大人が手を差し伸べて、タッチをしてもらいます。軽く手をとってゆらゆらさせた後、コロンと横に向かせます。

ここからやってみよう！

子どもに腕や足を上にもちあげさせて、重力に逆らうような姿勢 ( 抗重力姿勢 ) を促します。いろいろなボールを使って、能動的な動きを引き出してみましょう。体をゆらゆらさせて関節や筋肉の使い方を学びます。ものの操作がむずかしい場合は、大人が直接手をとって、動きを促してもOK。

【出典】『発達が気になる子の感覚統合遊び』著：藤原里美