21日(土)は広く行楽日和になるでしょう。22日(日)から23日(月・祝)は低気圧や前線の影響で、北海道は荒れた天気の恐れ。本州付近も雨や風が強まる所があるでしょう。暖気が流れ込み、最高気温は4月並みから5月並みの所が多くなりそうです。多雪地帯では融雪災害に注意。花粉の飛散量が急増しますので、花粉症の方は対策を。

3連休の天気 21日はお出かけ日和 22日〜23日は北日本を中心に荒天

21日(土)は北海道や東北で明け方まで雨や雪の降る所がありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。関東も明け方まで沿岸部で雨や雷雨の所があるものの、日中はおおむね晴れる見込みです。北陸や東海から九州は広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。沖縄は大体晴れるものの、にわか雨にご注意ください。



22日(日)から23日(月・祝)は低気圧が発達しながら北海道の北を通過し、前線が本州付近を南下するでしょう。北海道は23日(月・祝)は雨や雪、風が強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。本州付近も22日(日)から23日(月・祝)朝にかけては所々で雨が降り、雨脚の強まることもあるでしょう。沿岸部を中心に風も強まりそうです。

3連休 気温が急上昇 4月から5月並みの暖かさ

3連休は季節先取りの暖気が流れ込み、春本番の暖かさとなりそうです。



最高気温は4月並みの所が多く、5月並みになる所もあるでしょう。札幌市では21日(土)は10℃近くまで上がりそうです。東京都心は23日(月)は22℃と5月上旬並みとなるでしょう。大阪市や福岡市でも22日(日)は20℃以上と上着がいらないくらいの気温となりそうです。



気温の上昇で、積雪が多く残る所では雪解けが進みます。雪崩や屋根からの落雪、道路の冠水など融雪災害に注意が必要です。関東から九州ではスギ花粉の飛散が本格化するでしょう。東京など「非常に多い」飛散となる所もありそうです。花粉症の方は万全な対策をしてください。