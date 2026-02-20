19日夜、福岡市早良区の「福岡市総合図書館」で、男女3人が刃物で襲われ自称61歳の男が現行犯逮捕されました。事件から一夜が明けた現場の今の様子を中継で伝えてもらいます。澤田さん。



■澤田泰祐アナウンサー

はい。事件現場となった福岡市早良区百道浜の「福岡市総合図書館」前です。20日は臨時休館ですが、先ほど午前6時半ごろに電気がつきました。



正面入り口付近の床をふいている様子が確認できます。きのうまでは付近に規制線が張られていましたが、現在は解除されています。





館内で警備にあたっていたという方に話を聞くことができました。その方によりますと、事件当時、まず、奥の「文学スペース」と呼ばれるところで男性が刺され、その後、正面玄関付近で女性と警備員が切りつけられたということです。当時は閉館間際の時間でしたが、1階に20人ほど、2階に20人ほど、合わせて40人ほどが館内にいたということです。受験シーズンということもあり、学生の姿もあったといいます。利用者は、正面玄関とは逆のサブエントランスから避難させたということです。福岡市総合図書館は20日、臨時休館すると発表されています。21日以降に関しては、HPでお知らせするということです。以上、中継でお伝えしました。※FBS福岡放送バリはやッ!2026年2月20日午前6時40分ごろ放送