◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で日本勢がダブル表彰台の快挙を達成。坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダル。これにより、１大会の歴代最多となるメダル数を２４個に更新した。

さらに日本勢の冬季五輪メダル獲得総数は１００個に到達した。今大会開幕前は７６個で、日本勢の冬季五輪初メダルは、１９５６年コルティナダンペッツォ五輪のスキー・アルペン男子回転で猪谷（いがや）千春さん（９４）が獲得した銀メダル。７０年経ち、ついに大台に到達した。

◆日本の冬季五輪メダル獲得

▽１９５６年コルティナダンペッツォ大会 １個（銀１）

▽１９７２年札幌大会 ３個（金１、銀１、銅１）

▽１９８０年レークプラシッド大会 １個（銀１）

▽１９８４年サラエボ大会 １個（銀１）

▽１９８８年カルガリー大会 １個（銅１）

▽１９９２年アルベールビル大会 ７個（金１、銀２、銅４）

▽１９９４年リレハンメル大会 ５個（金１、銀２、銅２）

▽１９９８年長野大会 １０個（金５、銀１、銅４）

▽２００２年ソルトレークシティー大会 ２個（銀１、銅１）

▽２００６年トリノ大会 １個（金１）

▽２０１０年バンクーバー大会 ５個（銀３、銅２）

▽２０１４年ソチ大会 ８個（金１、銀４、銅３）

▽２０１８年平昌大会 １３個（金４、銀５、銅４）

▽２０２２年北京大会 １８個（金３、銀７、銅８）