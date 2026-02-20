ZEN Air Blue Black

エミライは、iFi audioのBluetoothレシーバー「ZEN Air Blue Black」を2月28日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は17,820円前後。既発売製品のブラックモデル。なお、既存のシルバーモデルの販売は終了している。

スマホやPCなどからBluetooth送信された音楽を、受信し、ヘッドフォン、アンプ、アクティブスピーカーに適したオーディオストリームに変換するBluetoothオーディオレシーバー。

内蔵のBluetoothシステムはiFi audioによってアップグレードされ、「標準のBluetoothで通常経験する音質の(有線オーディオと比較して)大きな低下を回避する」という。

Qualcommの新しいQCC5100番台のBluetooth処理ICと独自の回路とを組み合わせ、聴覚的に優れたBluetoothエンジンを開発。コーデックはSBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LL、aptX Adaptive、LDAC、LHDCに対応する。

DACチップは、ESSの「ES9023」を搭載。112dBのダイナミックレンジを実現したチップで、「微細な音のディテールから力強い低音まで、幅広い音域を高精度に再現する」という。また、ディスクリート・オシレーターを実装する低ジッター設計により、デジタル信号のタイミング誤差を最小限に抑え、クリアで歪みの少ない音質を実現した。

共振回路の用途で高い安定性と低損失が特徴の、TDK C0G(クラス1セラミック)コンデンサーを搭載。Texas Instrumentsの低ノイズICも採用。優れたユニティゲイン帯域幅、非常に低いノイズと歪み、高い出力ドライブ能力、100dB以上のコモンモードおよび電源電圧変動除去比、広い最大出力電圧振幅帯域幅、および高いスルーレートを実現する。

出力はRCA。外形寸法は158×100×35mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は295g。