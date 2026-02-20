ＤＭＧ森精機<6141.T>は業績とともに株価の一段の回復が期待できそうだ。米関税影響による営業利益の大幅下方修正を受けた急落で昨年１０月に２３５２円まで下落し、その後もみ合いを経て足もとは３０００円前後で推移している。長期トレンドを示す２００日移動平均線との下方カイ離を解消する水準まで持ち直してきた。



今月１０日に前期決算とあわせ、今２６年１２月期の連結業績予想を発表。売上高、営業利益とも前期から回復し、増収増益となる見通しを示した。営業利益は３期ぶり増益となる見込みだ。ロシア子会社を巡る保険金を計上した前期の反動で純利益段階ではマイナスとなるものの、配当予想は前期比据え置きの１０５円を計画。配当利回りは３％台半ばに位置している。（イ）



出所：MINKABU PRESS