3月19日から22日にかけて東京・渋谷で開催される「第33回フランス映画祭 2026」の上映作品ラインナップと来日ゲストが特別映像で発表され、公式アンバサダーを河合優実が務めることが決定した。

参考：「第33回フランス映画祭 2026」3月19日から渋谷で開催 映画祭メインビジュアルも公開

1993年の創設以来、フランス映画の上映や監督・俳優たちの来日を通して、映画にとどまらず日仏の文化交流を担う場としての役割も果たしてきたフランス映画祭。33回目を迎える今年は、開催地を神奈川・横浜から東京・渋谷へと移した。会場は、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、およびユーロライブ。渋谷の映画文化を牽引してきた劇場と文化発信拠点を舞台に、最新のフランス映画が一堂に会する。

本映画祭には、フランス映画の“いま”を象徴する12作品が集結。オープニングを飾るのは、レベッカ・ズロトヴスキ監督、ジョディ・フォスター主演『A Private Life（英題）』。さらに、ギヨーム・セネズ監督『A Missing Part また君に会えるまで』、ヴァレンティンヌ・カディック監督『THAT SUMMER IN PARIS』、リサ・アズエロス監督『LOL 2.0（原題）』、ロバン・カンピヨ監督『君の見る世界をなぞる』、オリヴィエ・アサイヤス監督『クレムリンの魔術師』、ケン・スコット監督『ママと神さまとシルヴィ・バルタン』、ステファン・ドゥムースティエ監督『新凱旋門物語（仮）』、第78回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したジャファル・パナヒ監督『シンプル・アクシデント／偶然』、シルヴァン・ショメ監督のアニメーション作品『Marcel et Monsieur Pagnol（原題）』、シャルレーヌ・ファヴィエ監督『OXANA／裸の革命家・オクサナ』がラインナップ。そしてクロージング作品として、ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ監督作『そして彼女たちは』が上映される。

あわせて公開された本映画祭の予告編では、主催のユニフランス会長とエグゼクティブディレクターからの挨拶に加え、公式アンバサダーに河合が就任したことも発表された。河合は、本映画祭の記念すべき節目の年にアンバサダーに就任した想いを、パリ滞在中、エッフェル塔を背にしたロケーションで語っている。

また、『LOL 2.0（原題）』の主演ソフィー・マルソーのほか、各作品の監督や制作陣も来日予定。上映後のQ＆Aや関連トークイベントなどへ登壇する。なお、3月19日に開催されるオープニング上映前舞台挨拶には、来日ゲスト陣に加えアンバサダーの河合も登壇予定となっている。チケットは、3月1日午前8時より電子チケットサービス「teket（テケト）」にて発売開始となる。

さらに、フランス映画祭関連企画として、東京日仏学院エスパス・イマージュにて「オリヴィエ・アサイヤス 2026 映画の現在形 Olivier Assayas 2026 Le temps présent du cinéma」と題し、作品ごとに映画に挑戦し続けるアサイヤスの初期作品から最近の作品まで約10本の作品をセレクトした特集上映も開催される。監督によるマスタークラスや黒沢清監督との対談も開催が予定されている。（文＝リアルサウンド編集部）