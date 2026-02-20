鎌田大地フル出場も…C・パレス、敵地でズリニスキ・モスタルとドロー 「1対1の守備ができていなかった」

鎌田大地フル出場も…C・パレス、敵地でズリニスキ・モスタルとドロー 「1対1の守備ができていなかった」