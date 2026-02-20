山田涼介『VOCE』連載“BEAUTY DICTIONARY”でレトロな光の中へ。最近の美容事情も語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田涼介が『VOCE』で好評連載中の『BEAUTY DICTIONARY』。2026年4月号（2月20日発売）では、「レトロ」をテーマに、どこか懐かしい世界観の中で、温かみのある光の中で佇む。

■「グルタチオン・白玉ペプチドにハマっている」（山田涼介）

今回はポラロイドカメラでの撮影も実施。レトロなカメラに山田も興味津々。

インタビューでは「レトロから連想するもの」について話した。好きな純喫茶のことやジュークボックスについてなど、今気になる“懐かしさ”について語っている。

さらに「グルタチオン・白玉ペプチドにハマっている」という最近の美容事情も。『VOCE4月号』でしか見られないスペシャルな姿に注目だ。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『VOCE』2026年2月号

通常版表紙：HANA

Special Edition：吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）

■関連リンク

VOCE公式サイト

https://i-voce.jp

Ryosuke Yamada OFFICIAL SNS

X

https://x.com/Ryosuke_Storm

TikTok

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15

■【画像】『VOCE』各種表紙