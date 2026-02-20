山田涼介『VOCE』連載“BEAUTY DICTIONARY”でレトロな光の中へ。最近の美容事情も語る
山田涼介が『VOCE』で好評連載中の『BEAUTY DICTIONARY』。2026年4月号（2月20日発売）では、「レトロ」をテーマに、どこか懐かしい世界観の中で、温かみのある光の中で佇む。
■「グルタチオン・白玉ペプチドにハマっている」（山田涼介）
今回はポラロイドカメラでの撮影も実施。レトロなカメラに山田も興味津々。
インタビューでは「レトロから連想するもの」について話した。好きな純喫茶のことやジュークボックスについてなど、今気になる“懐かしさ”について語っている。
さらに「グルタチオン・白玉ペプチドにハマっている」という最近の美容事情も。『VOCE4月号』でしか見られないスペシャルな姿に注目だ。
■書籍情報
2026.02.20 ON SALE
『VOCE』2026年2月号
通常版表紙：HANA
Special Edition：吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）
