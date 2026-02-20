二宮和也×賀来賢人、数年ぶりの共演で「ニノってる？」「カクってる？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二宮和也と賀来賢人が共演するahamoの新TVCM『シンプる？ニノ×カク』篇が、2月20日より全国で順次放映開始となった。

■CM概要

新TVCM『シンプる？ニノ×カク』篇は、“シンプルさ”をテーマに、複雑な条件に振りまわされることなく、自分らしく生きることの大切さを伝えるために制作された。今回のCM楽曲にあわせたキャッチーなダンスを通じて、ahamoのシンプルで明快なサービスの世界観を表現している。

複雑なモニュメントの前で会話する二宮和也と賀来賢人が、今回のCM楽曲にあわせて、複雑な世界の“もやもや感”から解放された晴れやかな様子が見どころ。ふたりの息の合った自然な掛け合いを通じて、ahamoの「複雑な割引条件なし」というシンプルさを伝える。

「シンプる？」のキャッチフレーズと軽やかな首振りダンスが印象的な映像は、通信プラン選びの煩わしさからの解放感と安心感を予感させる。リズムにあわせて息の合ったダンスをしながら「ニノってる？」「カクってる？」「何カクってるって」という楽しげな掛け合いが、複雑な条件に振りまわされることなく、シンプルで明快なプラン内容の魅力を直感的に表現している。

■撮影エピソード

数年ぶりの共演となる二宮和也と賀来賢人がそれぞれ明るい挨拶とともに現場入りし、今回のCM撮影について説明を受けた。

カメラがまわり始めると真剣な表情で撮影の準備を進めるふたりの姿や、音声収録の際には息の揃った「30GB 2,970円、ahamo!」など、プロ意識の高さがうかがえた。その一方で、撮影の合間にはふたりで談笑する姿や、スタッフへの気遣う様子など常に笑い声の溢れる温かい現場となった。

さらにふたりへのインタビューの他、第一弾のahamo新CMに出演中のアイナ・ジ・エンドとCocomiから届いた質問に答える優しいふたりの姿にも注目だ。

■二宮和也、賀来賢人 インタビュー ※一部抜粋

