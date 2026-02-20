INIライブ映画ムビチケ前売券の詳細＆絵柄解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIのライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』（3月27日全国公開）のムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）の詳細・絵柄が解禁された。

■前売券はカード2種とオンラインの計3種

ムビチケ前売券（カード）は劇場限定と通販限定での販売となり、劇場限定は集合（1種）・各メンバーのソロデザイン（11種）の全12種、通販限定は集合1種で、通販限定を購入した人にはオリジナルフォトカード（11種ランダム）が1枚プレゼントされる。

劇場限定は、 2月27日より第1弾の集合・池崎理人（崎は、たつさきが正式表記）・尾崎匠海・木村柾哉、 3月6日より第2弾の後藤威尊・佐野雄大・許豊凡・高塚大夢（高は、はしごだかが正式表記）、3月13日より第3弾の田島将吾・西洸人・藤牧京介・松田迅の前売券を全国の上映劇場（一部劇場を除く）で販売開始。通販限定は、メイジャー/MOVIE WALKER STOREにて、2月27日12時より販売開始。

また、ムビチケ前売券（オンライン）についても2月27日12時より販売となり、購入した人には特典として、「オリジナルスマホ壁紙」がプレゼントされる。

詳細は映画特設サイトをチェックしよう。

メイン写真：ムビチケ前売券（カード/劇場限定）

(c)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■映画情報

『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』

3月27日(金) 全国公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（高は、はしごだかが正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：オ・ユンドン

製作：CJ4DPLEX

配給：TOHO NEXT 吉本興業

協力：LAPONE ENTERTAINMENT

(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

