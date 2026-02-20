20日10時現在の日経平均株価は前日比628.60円（-1.09％）安の5万6839.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は226、値下がりは1320、変わらずは46と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は159.44円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が118.73円、アドテスト <6857>が56.15円、トヨタ <7203>が22.9円、豊田通商 <8015>が16.55円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を28.18円押し上げている。次いで住友電 <5802>が10.19円、三井金属 <5706>が5.93円、大塚ＨＤ <4578>が5.68円、キーエンス <6861>が5.31円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、医薬品、その他製品と続く。値下がり上位には証券・商品、空運、輸送用機器が並んでいる。



※10時0分5秒時点



