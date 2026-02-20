2026年2月21日（土）、北海道積丹町にて『雪中かくれんぼ2026』が開催されます。

画像：一般社団法人日本かくれんぼ協会

『雪中かくれんぼ2026』は、“本気で遊ぶ大人をふやす”ことを目的とし、世界選手権ルールで行われるかくれんぼ。

画像：一般社団法人日本かくれんぼ協会

基本的に缶蹴りと同じルール。鬼は『日本かくれんぼ協会』公式から選出されます。最初の30秒間で隠れ、鬼が目を覚ましてから3分以内に鬼に見つからないようにマットに戻ってタッチできれば勝ち。

画像：一般社団法人日本かくれんぼ協会

逆に鬼に見つけられ、着ているカラービブスの色を言い当てられた状態で先にマットにタッチされると負けというルールです。

画像：一般社団法人日本かくれんぼ協会

南極越冬隊員や自衛隊レンジャー隊員、かくれんぼ日本代表も参加予定です！

詳細情報

雪中かくれんぼ2026

開催日時：2026年2月21日（土）11:45～16:00（受付開始11:15）

開催場所：JTの森 積丹

※集合場所は積丹町余別地区コミュニティセンター（北海道積丹郡積丹町大字余別町544-1）

対象：小学1年生以上の老若男女 先着100名

※参加費や予約など、詳細はホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

雪の中で本気で隠れろ！ 積丹町で『雪中かくれんぼ2026』が万全な安全対策のもと開催されます！

南極越冬隊員や自衛隊レンジャー隊員、さらには、かくれんぼ日本代表も参加予定！

小学1年生以上から参加可能なので、我こそは！というツワモノは、この機会に挑戦してみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

