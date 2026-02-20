ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子1500メートルで中国の寧忠岩（ニン・ジョンイエン）が金メダルを獲得した。

19日に行われた同種目は寧が五輪新記録となる1分41秒98で金メダルを獲得。2位は米国のジョーダン・ストルツ（1分42秒75）、3位はオランダのキエルド・ナウス（1分42秒82）だった。

高木美帆のチームメイトである寧は、男子1000メートルの銅、男子団体パシュートの銅に続き、今大会3つ目のメダル獲得となった。

中国のSNSは歓喜に沸いており、「おめでとう、寧忠岩」「素晴らしい！」「歴史を塗り替える記録。すごい」「（欧米の選手と）体格差があるのに。本当にわが国の選手を誇りに思う」といった声が上がった。

中国は17日まで金メダルゼロと苦戦が続いていたが、18日にスノーボード男子スロープスタイルで蘇翊鳴（スー・イーミン）が、フリースタイルスキー女子エアリアルで徐夢桃（シュー・モンタオ）がそれぞれ金メダルを獲得。2日で金メダル3個を獲得し、メダルランキングも12位（金3個、銀3個、銅4個）に急浮上した。

なお、メダルランキング1位はノルウェー（金16個、銀8個、銅10個）、2位は米国（金9個、銀12個、銅6個）、3位はイタリア（金9個、銀5個、銅12個）。日本は10位（金5個、銀7個、銅12個）、韓国は15位（金2個、銀2個、銅3個）となっている。（翻訳・編集/北田）